Gli edifici scolastici sono "già da bocciare": vecchi, pericolosi e senza sostenibilità ambientale

Immaginate di rientrare nella scuola dove vi siete formati. Se per qualche motivo non frequentate più da qualche anno un qualunque istituto italiano per voi una tale esperienza somiglierà probabilmente a un vero tuffo nel passato: ritroverete infatti con tutta probabilità gli stessi banchi, le stesse lavagne, lo stesso pavimento patchwork in marmo e persino la stessa acustica discutibile, che rendeva quasi impossibile ascoltare il professore dall'ultimo banco. Notare che quasi nulla è cambiato potrà far felice sul momento i più nostalgici ma farà sorgere inevitabilmente poi degli interrogativi: davvero i nostri edifici scolastici non hanno subito quasi nessuna evoluzione in meglio negli ultimi decenni? Un atroce dubbio destinato a venire confermato ahinoi dai dati, che certificano come quella di un mondo fermo almeno da un quarto di secolo non sia solo un'impressione. La XXV edizione del rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente conferma i ritardi, regalando al lettore un quadro decisamente sconfortante.