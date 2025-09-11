Modello "Senza Zaino", più di 300 scuole lo scelgono: il risparmio e le caratteristiche

In Italia si sta sviluppando il movimento "Senza Zaino" e più di 300 scuole hanno aderito. Questo modello ribalta l'impianto scolastico a cui siamo abituati: non ci sono banchi, ma tavoli attorno ai quali si siedono 5-6 bambini. Spariscono zaini e astucci personali, gli alunni condividono penne, matite e tutto il materiale di cui hanno bisogno. Le scuole "Senza Zaino" si pongono l'obiettivo di accompagnare la crescita dei bambini in maniera diversa rispetto all'assetto tradizionale, puntando su tre principi: l'ospitalità, la responsabilità e la comunità. La lezione non è frontale, ma l'insegnante la mattina concorda la giornata con gli alunni: è un approccio che sviluppa autonomia, collaborazione e partecipazione attiva.