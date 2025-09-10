Scuola al via, Valditara: "Cellulare minaccia capacità di apprendimento"

L’intervento del ministro dell’Istruzione a "Morning News": "Intelligenza artificiale? Investiamo risorse per un suo utilizzo intelligente"
© Da video
"Tutti gli studi internazionali stanno dimostrando che l'abuso del cellulare, non solo crea dipendenza, ma soprattutto incide sulla capacità di concentrazione, sulla capacità di memorizzare e persino sulla fantasia". Lo ha detto a "Morning News" il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, commentando le novità introdotte in classe a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo anno scolastico.
"Gli studi dell’Ocse e dell'Istituto superiore di Sanità - ha sottolineato Valditara - hanno dimostrato in modo chiarissimo che l'apprendimento attraverso il cellulare porta esiti peggiori rispetto alle altre forme di apprendimento". Le nuove limitazioni sull’utilizzo del cellulare in classe per i più giovani, però, non comportano una rinuncia totale al ricorso alle nuove tecnologie per scopi didattici.
"Non facciamo demagogia o propaganda, non è vero che l'apprendimento con il cellulare rappresenta il futuro - ha detto -. Semmai l'apprendimento con altre tecnologie: con il computer, o con il tablet". L'intelligenza artificiale non deve "essere messa da parte - ha concluso il ministro - Anzi: investiamo risorse per un suo utilizzo intelligente".
