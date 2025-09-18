Boom di laureati in Italia, ma siamo ancora fanalino di coda in Europa

Come ha ricordato di recente l'Ocse, le ragioni di questo ritardo sono molteplici e intrecciano fattori sociali, economici e territoriali. L’origine familiare resta una discriminante decisiva: chi nasce in famiglie in cui i genitori non hanno un titolo di scuola secondaria superiore ha molte meno probabilità di intraprendere e concludere un percorso universitario.