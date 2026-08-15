Verona, un visore e un giubbotto per permettere ai non udenti di sentire la musica

Il giubbotto acustico-vibratorio e il sistema immersivo non erano stati pensati inizialmente per persone con sordità. Prima della collaborazione con il centro veronese, infatti, la tecnologia era stata sperimentata soltanto su soggetti normoudenti, come esperienza immersiva ed emozionale legata alla musica. La nuova sperimentazione ha permesso di portare il dispositivo anche tra persone non udenti portatrici di impianto cocleare. Le prove, definite dall'Aoui "prove audiometriche immersive", hanno mostrato un evidente e significativo miglioramento nella capacità dei partecipanti di percepire e distinguere suoni e parole, anche in presenza di rumore. Il risultato non riguarda quindi soltanto la possibilità di vivere la musica in maniera più coinvolgente.