Se la percentuale non è chiara, altrettanto vero è che il numero di medici vaccinati contro l'influenza resta piuttosto ridotto. "Purtroppo è una realtà con cui facciamo i conti tutti i giorni, questo sì - evidenzia Biancalani - Un medico che raccomanda la vaccinazione ai propri pazienti deve essere il primo a comprenderne l'importanza. Anche perché dobbiamo pensare che non ci vacciniamo tanto per noi stessi, quanto più perché ogni giorno incontriamo persone anziane, pazienti cronici, immunodepressi, soggetti fragili… e quindi dobbiamo pensare a tutelare loro. Questo è uno degli elementi su cui dobbiamo assolutamente insistere come categoria".