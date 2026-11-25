Vaccino antinfluenzale, campagna a due velocità: adesione in aumento tra gli anziani, ma tra i medici stenta a decollare
A raccontare le due facce della stessa medaglia è il segretario della Fimmg, Niccolò Biancalani: "Manca un monitoraggio omogeneo dei dati, ma il vaccino per i medici deve essere un atto di responsabilità nei confronti dei più fragili"di Fabio Beretta
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Ogni autunno lo stesso copione. Negli ambulatori e negli ospedali italiani, medici di famiglia, pediatri e specialisti invitano anziani, fragili e bambini a proteggersi dall'influenza stagionale. Eppure, quando si guarda all'adesione interna alla categoria sanitaria, i numeri sembrano raccontare una realtà diversa. Perché in Italia la percentuale di medici e operatori sanitari che si sottopone alla vaccinazione antinfluenzale resta ancora molto bassa. Una campagna che dunque viaggia a due velocità: se da una parte l'adesione tra gli over60 vola oltre il 50%, quella tra i camici bianchi stenta a decollare. Secondo un report del 2024 della Anmdo-Aris ripreso recentemente dai quotidiani, infatti, solo il 40% dei medici accoglie il proprio stesso invito a vaccinarsi contro l'influenza.
Un dato paradossale, che però non trova piena conferma tra le fila della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale: "Ho fatto proprio ieri una ricerca spulciando tutti i dati possibili e non sembra possibile arrivare a un risultato certo, quindi questo è un bias iniziale da segnalare - sottolinea il segretario nazionale Niccolò Biancalani - Ci sono varie fonti che vengono prese in esame da più studi: alcune parlano di un 25-30% dei medici vaccinati, mentre qualcuno, negli anni passati, riportava addirittura un 65-68%, con picchi negli ospedali lombardi fino al 75%. Quindi fondamentalmente il primo aspetto da capire e da comprendere è che non abbiamo un vero e proprio dato oggettivo da cui partire".
Problemi di registrazione
Il motivo di questo "buco" pare tuttavia essere tanto semplice quanto impattante sui numeri della campagna: "Al momento della registrazione durante la vaccinazione, anche il medico viene spesso inserito a sistema sotto altre categorie quali per esempio "over 60", "cardiopatico" o "diabetico" anziché come "operatore sanitario". Quindi è anche il meccanismo stesso a causare questa lacuna che non rende pienamente identificabile il dato. In più va considerato che la stragrande maggioranza dei medici si vaccina all'interno degli ospedali, bypassando quindi il circuito della medicina generale". Motivo per cui, secondo il segretario, non si può arrivare a una "sentenza numerica".
Tutelare i più fragili
Se la percentuale non è chiara, altrettanto vero è che il numero di medici vaccinati contro l'influenza resta piuttosto ridotto. "Purtroppo è una realtà con cui facciamo i conti tutti i giorni, questo sì - evidenzia Biancalani - Un medico che raccomanda la vaccinazione ai propri pazienti deve essere il primo a comprenderne l'importanza. Anche perché dobbiamo pensare che non ci vacciniamo tanto per noi stessi, quanto più perché ogni giorno incontriamo persone anziane, pazienti cronici, immunodepressi, soggetti fragili… e quindi dobbiamo pensare a tutelare loro. Questo è uno degli elementi su cui dobbiamo assolutamente insistere come categoria".
Tra vaccinazione e coerenza
Una campagna di vaccinazione alla quale dunque deve affiancarsi anche una di informazione, specialmente per gli operatori sanitari. "Non serve colpevolizzare il medico che non si vaccina, non serve fare show televisivi, ma serve piuttosto un'informazione scientifica vera, una campagna rivolta anche agli operatori. Perché poi la credibilità si costruisce sempre attraverso la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa", sottolinea il segretario Fimmg. La sensibilizzazione, tuttavia, sembra funzionare almeno nella popolazione "civile".
Lo spartiacque del Covid
Da questo punto di vista il grande spartiacque è stato il Covid: "Nei quasi tre anni di pandemia c'è stato un tasso vaccinale impressionante. In Toscana, per farle un esempio, avevamo raggiunto oltre il 90% dei cittadini over per il siero contro l'influenza. Da lì, però, onestamente si è creata un po' di diffidenza per mille motivi: sicuramente c'è stata una sovraesposizione mediatica che non ha aiutato, questo va detto. Da lì la percentuale di chi si è avvicinato alla vaccinazione è calata. E da questo aspetto dobbiamo sicuramente lavorare per recuperare e combattere la diffidenza".
Un vaccino sottovalutato
Diffidenza, ma anche indifferenza. Perché spesso il vaccino antinfluenzale, nell'immaginario comune, viene sottovalutato, se non addirittura ignorato del tutto: "Molte persone pensano che in fondo bastano quei 3-4 giorni a letto con l'influenza per togliersi il problema. Però torniamo a quello che dicevo prima: si pensa più a se stessi che agli altri. Il tema non è l'influenza in sé, quanto più la possibilità di contagiare le persone più fragili, per le quali anche un banale raffreddore può avere conseguenze estremamente serie". Per raggiungere un buon livello di immunizzazione, tuttavia "non occorre una vaccinazione a tappeto": è sufficiente "intercettare nella maniera corretta le categorie che richiedono di essere vaccinate tra i 5 e i 59 anni", mentre sopra i 60 anni "sarebbe bene che la maggioranza della popolazione rispondesse alla campagna".
Numeri in risalita
I numeri, per il momento, sono positivi. "La vaccinazione sta andando molto bene per quanto riguarda la popolazione anziana e si prevede di raggiungere una copertura anche superiore a quelle dell'anno scorso". Per il 2025 la campagna vaccinale aveva sfiorato il 50% degli over 65, mentre per quest'anno l'obiettivo, confermato dai dati in essere, resta quello di superarlo. Anche se i problemi non mancano, specialmente per quanto riguarda gli under: "Purtroppo alcune regioni lamentano una scarsità di dosi di vaccino, quindi vediamo se con i nuovi ordini sarà possibile rifornire velocemente i magazzini per cercare di vaccinare anche queste fasce di popolazione fragile, più giovane rispetto agli anziani".
La responsabilità dei camici bianchi
Il vero nodo della campagna, tuttavia, resta legata all'adesione dei camici bianchi. L'informazione e la sensibilizzazione nei reparti, tra i professionisti del settore medico, restano di fondamentale importanza, ma solo trasformando la vaccinazione da semplice opzione individuale a gesto ordinario di responsabilità professionale, il medico potrà tornare a essere il primo, autentico simbolo della prevenzione: "Non smetterò mai di ripeterlo - ribadisce il segretario Biancalani lanciando una sorta di appello all'intero settore - La scelta di immunizzarsi non deve essere vista come una banale autoprotezione, ma come un vero e proprio dovere etico nei confronti dei pazienti da parte di tutti noi".