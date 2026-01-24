Influenza, oltre nove milioni di italiani a letto | La Campania doppia la media nazionale

Per affrontare la stagione influenzale al meglio, gli esperti consigliano: vaccino, probiotici e alimentazione per il microbiota intestinale, l'insieme di microorganismi che vivono nell'intestino e svolgono funzioni fondamentali tra cui proprio il sostegno al sistema immunitario. Evitare, dunque, i cibi fortemente processati, industriali e zuccheri raffinati, mentre alcune categorie sono particolarmente adatti: i cereali integrali, come orzo, farro e riso, i legumi, pesce e frutta secca. Infine gli alimenti fermentati come yogurt e kefir.