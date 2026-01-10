Malore all'aeroporto di Buenos Aires per Caterina Balivo | Il marito: "Ha avuto un corpo a corpo con..."

Il manager Guido Maria Brera ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la foto della conduttrice in barella, che fa il segno della vittoria
"Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto". Annuncia così, pubblicando la foto di Caterina Balivo sdraiata su una barella che fa il segno di vittoria, Guido Maria Brera, marito della conduttrice, il fuoriprogramma all'aeroporto di Buenos Aires, di rientro dalle festività passate insieme in Argentina. Lo spavento per il malore improvviso e lo svenimento è ormai alle spalle e la coppia può ripensare ai bei momenti condivisi durante il viaggio, con un pizzico di leggerezza.
Superata la paura, è il momento di tornare a sorridere. Così Guido Maria Brera racconta cosa è accaduto alla moglie Caterina Balivo durante il viaggio di Capodanno, rassicurando tutti i follower.
"Voglio raccontarti che in Argentina funziona tutto alla grande, - scrive il manager su Instagram. - I taxi che quando li chiami ti rispondono subito e arrivano puntuali, gli autobus che passano in orario, Aerolineas Argentinas che quando svieni al gate ti manda un suo delegato e ti riprotegge subito sui voli successivi e infine… i medici! E i paramedici! E ti fanno flebo di sali, ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore. E tutti che votano Milei, te lo giuro".
La Balivo ha trascorso qualche ora in ospedale, dopo essere svenuta in aeroporto, prima che il lieto fine potesse essere raccontato.