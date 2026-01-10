Malore all'aeroporto di Buenos Aires per Caterina Balivo | Il marito: "Ha avuto un corpo a corpo con..."

"Voglio raccontarti che in Argentina funziona tutto alla grande, - scrive il manager su Instagram. - I taxi che quando li chiami ti rispondono subito e arrivano puntuali, gli autobus che passano in orario, Aerolineas Argentinas che quando svieni al gate ti manda un suo delegato e ti riprotegge subito sui voli successivi e infine… i medici! E i paramedici! E ti fanno flebo di sali, ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore. E tutti che votano Milei, te lo giuro".



La Balivo ha trascorso qualche ora in ospedale, dopo essere svenuta in aeroporto, prima che il lieto fine potesse essere raccontato.