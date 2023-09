Caterina Balivo è una vera bellezza in bicicletta, proprio come quella della canzone del Trio Lescano. Pedala per le strade di Roma e ai fotografi che la sorprendono regala sorrisi. Proprio questa sua solarità, il suo modo di fare sempre allegro e spensierato, la rendono uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Una donna bellissima

Caterina Balivo è una splendida 43enne che non ha paura di mostrarsi per come è. Con una carriera iniziata partecipando a Miss Italia nel 1999, l'anno scorso ha detto: "Oggi ho tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta". Anche questa estate posando in bikini non ha nascosto le smagliature: "Se non sei fisicata, accettati" ha detto alle follower e mandando anche frecciatine a qualche collega che esagera con i filtri.