I fan la inondano di applausi e commenti di approvazione tanto che la conduttrice tv deve replicare: “Colpita dai tanti commenti al mio ultimo post su smagliature e pancetta. Si sta un po’ esagerando a cambiarsi i connotati con filtri e altro. Se non sei fisicata (ed io le conosco bene eh e beate loro se volete vi faccio i nomi) io vi suggerisco di accettarvi e di non cambiarvi con le app, e fatevi le foto al tramonto”.

Caterina Balivo posta la foto di un bagno a Giannutri in cui appare in tutto il suo splendore con qualche smagliatura da parto e un sorriso raggiante.

I commenti dei fan Caterina Balivo in vacanza in Toscana scatena i fan mostrando il suo corpo con la “pancetta da mamma” in bikini all’isola di Giannutri. “Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza” scrive uno. “Che bello che mostri le tue smagliature da parto!” aggiunge un altro. “Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature del parto, ti ho rivalutato” è il commento di un altro follower. “Che bello vedere una donna dello spettacolo che si mostra così, senza filtri!... Continua così, è bello sentire che nello spettacolo, sotto i grandi riflettori, ci sia ancora una di noi“. E ancora: “Grazie per questa foto così potente e così vera. Sei bella di una bellezza autentica”.

La replica della Balivo sulla pancetta “Stavo leggendo un po’ di commenti al mio ultimo post a proposito delle mie smagliature, eccole qua, le vedete? – domanda ai follower Caterina Balivo – Devo dire che me ne ha lasciate molte di più mia figlia Cora che Guido Alberto, ovvio perché ero più grande”. Si filma in bikini con il cappello in testa e il sole che le illumina il corpo. “Molti mi hanno detto: che bello che non le copri, ah finalmente una persona normale… Vi dico la verità: le persone stanno un po’ esagerando perché mi succede spesso di incontrare dei volti noti e non riconoscerli”.

“Amatevi” Non è la prima volta che Caterina Balivo interviene per incitare le donne ad amarsi per quelle che sono senza filtri e senza orpelli. Un anno fa aveva parlato della metamorfosi del suo corpo accettando volentieri le nuove forme: "Oggi ho tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta", aveva raccontato.