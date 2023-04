Caterina Balivo, cartoline della vacanza ai Caraibi con la famiglia

Tra giochi in acqua con la figlia Cora e pose sexy con il marito Guido Maria Brera , la conduttrice non ha dimenticato i follower, a cui ha inviato splendide cartoline social dal suo viaggio in un vero paradiso terrestre.

Caterina Balivo sorride felice negli scatti dalla sua vacanza al caldo. "Solo buone vibrazioni" scrive a commento del reportage social, e si mostra serena e spensierata mentre gioca in acqua o seduta a tavola mentre sta per assaporare dolci deliziosi. I panorami dei Caraibi si prestano per scatti indimenticabili e lei li sfrutta da diva posando come una venere tra le onde e sfoggiando le sue curve pericolose in costume. Sono stati giorni gioiosi e rilassanti, all'insegna dell'allegria e dell'amore.

Curve pericolose Caterina Balivo ha scelto Canouan, dove sono state girate alcune scene di "Pirati dei Caraibi" per la sua vacanza. Mostrandosi a mollo nelle acque cristalline o sulle spiagge bianche, sfoggia con orgoglio il fisico tutto curve. "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta", aveva raccontato poco meno di un anno fa a Il Messaggero.