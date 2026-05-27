Influenza, gli aggiornamenti dell’Ema sui vaccini: cosa cambia

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha aggiornato le raccomandazioni sui ceppi virali da includere nei vaccini antinfluenzali per la stagione 2026-2027, confermando l’uscita di scena di uno dei quattro ceppi storicamente inclusi nei vaccini quadrivalenti: il B/Yamagata. La decisione, presa su raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è arrivata dopo oltre sei anni di monitoraggio. Il lineaggio B/Yamagata, infatti, non circola più da marzo 2020 e ormai non è “più rilevante dal punto di vista della salute pubblica".