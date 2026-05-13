Norovirus, cos'è l'infezione tra le più contagiose al mondo: tutto quello che c'è da sapere

Il norovirus è uno dei virus più contagiosi al mondo e la causa principale di gastroenterite non batterica. È noto per la sua incredibile capacità di diffondersi rapidamente in ambienti chiusi come scuole, ospedali e navi da crociera. Si tratta di un agente patogeno a Rna altamente stabile nell'ambiente. Ne bastano pochissime particelle virali, addirittura meno di 10, per scatenare un'infezione. A rendere pericoloso il virus è la sua resistenza al freddo e a molti disinfettanti comuni, tanto da renderlo un avversario ostico per l'igiene domestica superficiale.