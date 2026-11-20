Tumore al pancreas, "Se il daraxonrasib aumenta la sopravvivenza bisogna accelerare l'accesso alla cura"
L'oncologo Roberto Bollina, direttore del Dipartimento di Oncologia dell'ASST Rhodense, interviene sul caso di Jessica Scarpa e sull'accesso ai nuovi farmaci: "Servono tempi più rapidi e criteri uguali in tutta Italia"di Simona Pisoni
© Istockphoto
Nel caso dei tumori in fase metastatica il tempo è il fattore che può fare la differenza tra avere ancora una possibilità terapeutica e perderla. Ecco perché è essenziale avere accesso velocemente a un farmaco come il daraxonrasib, che ha dimostrato di poter prolungare concretamente la sopravvivenza nel caso di Max Parisi, il conduttore che da lunedì 23 novembre tornerà in onda a Radio Montecarlo a due mesi dall'inizio del trattamento. Per il professor Roberto Bollina, direttore del Dipartimento di Oncologia dell'ASST Rhodense accedere a quella terapia può cambiare concretamente la vita dei pazienti: "Serve accelerarne l'accesso e criteri di somministrazione uguali in tutta Italia".
Professor Bollina, possiamo definire questi nuovi farmaci dei salvavita?
Qualche mese d'attesa può cambiare la possibilità di cura, è vero, ma dire che il daraxonrasib sia un farmaco salvavita può confondere. In alcuni casi abbiamo prove che questa terapia possa allungare la sopravvivenza del paziente, ma questo non significa che sia una terapia salvavita: i pazienti che vi accedono hanno già una malattia in fase avanzata, solitamente metastatica. Ma se aumenta la sopravvivenza, come è stato dimostrato, bisogna accelerare l'accesso alla cura.
Nel caso di Jessica Scarpa, quanto può fare la differenza il nuovo trattamento?
Il farmaco acquistato dalla Regione Lombardia ha dimostrato di prolungare la sopravvivenza. Negli studi clinici i dati indicano una sopravvivenza media di quasi 13 mesi, rispetto ai 7 mesi della chemioterapia standard. Questo significa che per alcuni pazienti la possibilità di accedere a quella terapia può cambiare concretamente la vita. Naturalmente, il beneficio può variare da caso a caso, non tutti i pazienti rispondono allo stesso modo.
Quali pazienti possono accedere a questo tipo di trattamento?
Le persone con tumore al pancreas in fase metastatica, che hanno già affrontato le terapie previste, possono eventualmente rientrare nel trattamento con il nuovo farmaco. Bisogna partire dal presupposto che non è più come una volta: adesso i pazienti consultano internet, dove possono vedere se ci sono dei nuovi farmaci, che possono prolungare la loro sopravvivenza, ovviamente, quando li trovano vorrebbero poterli utilizzare. Ma è necessario comprendere che alcuni farmaci, come il daraxonrasib, anche se sono già stati autorizzati in Europa dall'EMA, sono ancora in attesa della validazione dell'Aifa come farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. La valutazione del farmaco e la negoziazione del prezzo devono essere fatte qui in Italia, anche se il farmaco è già stato approvato a livello europeo.
Quale sarebbe la vera richiesta da rivolgere alle istituzioni?
Dare priorità ai casi che si sono già sottoposti alle cure tradizionali senza esito positivo e, quando ci sono le condizioni, attivare i percorsi di accesso precoce. Il paziente deve poter sapere dal suo oncologo se esiste una strada concreta per accedere alla cura. La Lombardia ha trovato una soluzione finanziando l'acquisto del farmaco dagli Stati Uniti attraverso la ASST di Lecco per Jessica Scarpa. Ma il problema è garantire che i criteri clinici siano gli stessi in tutta Italia. Chi si trova nelle stesse condizioni deve poter accedere allo stesso trattamento, indipendentemente dalla Regione in cui vive.
Oggi esistono differenze regionali anche nell'accesso alle cure oncologiche?
Sì, ci sono differenze nelle modalità di prescrizione e distribuzione dei farmaci. Servirebbero leggi quadro nazionali che garantiscano le stesse possibilità di cura a tutti, dalla Lombardia alla Basilicata".
Quanto tempo richiede oggi l'iter per ottenere la rimborsabilità di un farmaco?
Ottenere l'autorizzazione al rimborso nazionale di un farmaco non è facile, l'iter è complesso. L'azienda produttrice presenta il dossier su prezzo e rimborsabilità e può chiedere il fast track, cioè l'accelerazione, se, ad esempio, è dimostrato che una specifica terapia aumenta la sopravvivenza. Le linee guida dell'Aifa prevedono che ci sia un termine intorno ai 100 giorni dall'avvio formale della procedura, con possibili sospensioni, quindi possono passare altri 3/4 mesi prima di avere una risposta, tempi troppo lunghi nel caso di alcuni malati oncologici. Nella pratica, per ottenere la rimborsabilità del Servizio sanitario nazionale possono trascorrere anche 8-9 mesi, tempi troppo lunghi nel caso di alcuni malati oncologici".
Per un paziente oncologico con una malattia metastatica, questi mesi possono essere decisivi?
Assolutamente sì. Qualche mese di attesa può cambiare la possibilità di cura. Se la malattia progredisce, il paziente potrebbe non rientrare più nei criteri necessari per ricevere quel determinato farmaco. È vero che non possiamo garantire che il farmaco dia gli stessi benefici a tutti i pazienti, ma almeno dobbiamo dare loro la possibilità di provarci. Per sé stessi, per la propria famiglia, per i propri figli.
Quale percorso potrebbe essere attivato per evitare che i pazienti debbano aspettare così a lungo?
L'Aifa potrebbe confrontarsi con le aziende farmaceutiche e con i centri oncologici per verificare la possibilità di attivare programmi di accesso precoce o di uso compassionevole. In questo modo, i pazienti che hanno poche alternative terapeutiche potrebbero ricevere il farmaco prima della conclusione dell'iter di rimborsabilità, nel rispetto dei requisiti previsti. Per alcuni trattamenti bisogna trovare un sistema più veloce. Naturalmente serve anche la disponibilità dell'azienda produttrice a fornire gratuitamente il farmaco fino a quando non sarà ottenuta la rimborsabilità, nel rispetto dei requisiti previsti. Se non ci sono percorsi sufficientemente veloci, questa è una proposta che andrebbe presa in considerazione.
Che cosa significa, per un paziente, sapere di poter vivere qualche mese in più?
A volte capita di sentirsi dire da un paziente: "Dottore, se resto qui cinque mesi in più, riesco a stare più tempo con mio figlio o mia figlia e magari in quei cinque mesi trovate una cura che mi guarisce... Se, invece, non faccio più niente, muoio prima". Cosa puoi rispondere a una persona che ti fa questo ragionamento? Da fuori è facile dire che sette mesi sono pochi, ma quando vivi direttamente questa situazione capisci quanto possano fare la differenza cinque mesi in più.
Quanto pesa l'ansia nella vita di chi affronta un tumore?
Uno studio di qualche anno fa mostrava che il peggiore effetto collaterale per i pazienti oncologici non fosse necessariamente la perdita dei capelli, la nausea o la stanchezza, ma l'ansia. In reparto capita che un paziente in attesa della terapia veda un infermiere correre e pensi subito che sia successo qualcosa di grave a chi si sta sottoponendo a un trattamento simile al suo. Possono subentrare attacchi di panico per la paura di ciò che accadrà o per l'attesa dei risultati degli esami di controllo.
Qual è, in definitiva, il suo appello alle istituzioni?
L'ideale sarebbe che Aifa e Ministero individuassero un percorso più veloce per la rimborsabilità e l'immissione nel Servizio sanitario nazionale dei farmaci destinati ai pazienti metastatici. Chi ha un'indicazione clinica deve poter accedere alla terapia senza che i tempi burocratici rischino di compromettere una possibilità di cura.
Da medico, le è sicuramente capitato di guardare un paziente negli occhi sapendo che c'è questa possibilità terapeutica, ma che non è alla sua portata per i limiti che ci ha spiegato. Come vive questi momenti?
Noi medici li viviamo male, nonostante i 30-35 anni di professione è sempre terribile dover spegnere la speranza. Sarebbe splendido poter accedere al farmaco qui in Italia nel momento stesso in cui il paziente presenta l'indicazione clinica, senza che debba rivolgersi all'estero. Sarebbe anche un modo di verificare se il trattamento produce nella pratica gli stessi benefici osservati negli studi scientifici.