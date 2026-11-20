Le persone con tumore al pancreas in fase metastatica, che hanno già affrontato le terapie previste, possono eventualmente rientrare nel trattamento con il nuovo farmaco. Bisogna partire dal presupposto che non è più come una volta: adesso i pazienti consultano internet, dove possono vedere se ci sono dei nuovi farmaci, che possono prolungare la loro sopravvivenza, ovviamente, quando li trovano vorrebbero poterli utilizzare. Ma è necessario comprendere che alcuni farmaci, come il daraxonrasib, anche se sono già stati autorizzati in Europa dall'EMA, sono ancora in attesa della validazione dell'Aifa come farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. La valutazione del farmaco e la negoziazione del prezzo devono essere fatte qui in Italia, anche se il farmaco è già stato approvato a livello europeo.