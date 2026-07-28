Treviso, impiantata mandibola stampata in 3D: 17enne può tornare a sorridere

Per alcuni anni la 17enne aveva visto il suo volto cambiare lentamente: il mento le si ritraeva e aveva difficoltà a masticare e persino respirare nel sonno. La giovane non si riconosceva più guardandosi allo specchio. L'adolescente, infatti, era colpita da una forma severa di artrite psoriasica giovanile che le ha provocato il completo riassorbimento dei condili mandibolari, le strutture che permettono il movimento della mandibola. L'equipe medica dell'ospedale di Treviso ha scelto un approccio innovativo per restituire alla giovane una qualità della vita migliore: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo, la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.