Nyt: primo trapianto d'orecchio stampato in 3D con le cellule umane

Per la prima volta al mondo è stata usata la stampa 3D per creare una parte del corpo umano con le cellule del paziente.

Come riporta il New York Times, a creare un orecchio stampato e fatto con cellule umane , che poi i medici hanno trapiantato, è stata una società di biotecnologie nel Queens. Una donna di 20 anni - nata con l'orecchio destro piccolo e deforme - ha ricevuto un impianto auricolare stampato in 3D realizzato con le sue stesse cellule. Il trapianto rappresenta uno straordinario progresso nel campo dell'ingegneria dei tessuti.