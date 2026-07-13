L'infezione da ciclosporiasi avviene, solitamente, per via oro-fecale, tramite l'ingestione di acqua non trattata o cibi contaminati, come frutta fresca e verdura cruda. Il parassita cyclospora cayetanensis si insedia nell'intestino tenue provocando diarrea acquosa e crampi. Il contagio diretto da persona a persona, seppur raro, può avvenire tramite le uova eliminate con le feci che hanno avuto il tempo di maturare in un ambiente caldo e umido. Il passaggio da uomo a uomo può, quindi, avvenire per esempio se persone infette che lavorano nei campi non hanno accesso a bagni chimici e a sistemi adeguati per lavarsi le mani, oppure se le acque di scarico di questi servizi non sono state adeguatamente separata da quelle impiegate per l'irrigazione dei campi, e quindi degli ortaggi. Quando l'acqua contaminata tocca le piante il parassita trova l'ambiente ideale per sporulare, ovvero maturare, tra le loro pieghe e rugosità. Se i vegetali vengono poi consumati crudi e senza essere lavati a sufficienza, la cyclospora riesce a raggiungere l'intestino tenue dove inizia a replicarsi.