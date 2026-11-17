È davvero arrivata l'influenza? Sì, ma per ora a farci ammalare sono soprattutto i virus "cugini"
Per ora dominano Rhinovirus, virus parainfluenzali e adenovirus. Su 1,7 milioni di italiani a letto, solo il 5% ha contratto la vera influenza
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Quasi due milioni di italiani a letto, sì ma non tutti per l'influenza. La puntualizzazione arriva da Silvestro Scotti, presidente nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) dopo che negli ultimi giorni è stato ripristinato, dopo otto mesi di assenza, il bollettino RespiVirNet, il sistema di sorveglianza integrata dei casi di infezione respiratoria acuta e dei virus respiratori. La stagione influenzale infatti, deve ancora entrare nel vivo e fino a ora a circolare sono stati soprattutto i cosiddetti "virus cugini".
Tosse, febbre e raffreddore? Colpa dei virus cugini dell'influenza
"Dalla scorsa stagione RespiVirNet non conta più le sindromi simil-influenzali, ma tutte le infezioni respiratorie acute. Per rientrarci, basta un semplice raffreddore", scandisce Scotti. Ecco anche perché ormai sappiamo che, a farla da padrone finora, sono i cosiddetti 'virus cugini' dell'influenza come ad esempio i Rhinovirus, virus parainfluenzali e Adenovirus, Covid-19, tutti patogeni che possono provocare sintomi simili.
I dati
"Rispetto al totale (di circa 1,7 milioni di casi) - spiega Scotti - i virus influenzali sono stati trovati in media nel 5% dei campioni analizzati, ovvero circa 85mila nelle prime tre settimane di monitoraggio. Il quadro è compatibile con un autunno mite e instabile, con forti escursioni termiche, favorisce i virus del raffreddore e per ora tiene indietro l'influenza".
Le vaccinazioni
"L'influenza però arriverà, come accade ogni anno", avverte Scotti stigmatizzando allarmi e allarmismi in attesa del picco. A preoccupare gli esperti sono anche gli ultimi dati sulla vaccinazione anti-influenzale, ferma in Italia al 18,87% nella scorsa stagione. "I fragili devono essere protetti", sottolinea aggiungendo che "i cittadini vanno accompagnati alla vaccinazione con un rapporto di fiducia fondato sulla scienza. Questo significa valutare il rapporto rischio-beneficio per la singola persona e per la collettività che la circonda: la famiglia e la comunità più vicina, ma anche il territorio. Serve un'informazione corretta e coerente con dati epidemiologici seri. È esattamente il lavoro che il medico di famiglia fa ogni giorno nel suo studio, paziente per paziente".
Mancano i medici sentinella
Il ripristino di RespiVirNet, dopo otto mesi di assenza, "è una buona notizia", riconosce infine Scotti che però sottolinea: "Il numero dei medici sentinella non è sufficiente a garantire la validazione statistica del dato numerico: per Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano i dati non sono comparabili, perché la copertura è assente o molto limitata. Nelle altre Regioni, quando i medici partecipanti sono pochi, bastano pochi casi per spostare l'incidenza" e "le proiezioni nazionali in milioni di casi diventano numeri fragili".