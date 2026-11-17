Il ripristino di RespiVirNet, dopo otto mesi di assenza, "è una buona notizia", riconosce infine Scotti che però sottolinea: "Il numero dei medici sentinella non è sufficiente a garantire la validazione statistica del dato numerico: per Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano i dati non sono comparabili, perché la copertura è assente o molto limitata. Nelle altre Regioni, quando i medici partecipanti sono pochi, bastano pochi casi per spostare l'incidenza" e "le proiezioni nazionali in milioni di casi diventano numeri fragili".