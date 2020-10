Financial Times: "Seconda ondata Covid è variante spagnola, la diffusione partita questa estate"

Una variante del coronavirus che ha avuto origine nei lavoratori agricoli spagnoli si è diffusa rapidamente in gran parte dell'Europa dall'estate e ora rappresenta la maggior parte dei nuovi casi di Covid-19 in diversi paesi, compreso l'80% nel Regno Unito, riferisce il Financial Times . Un team internazionale di scienziati che ha seguito il virus attraverso le sue mutazioni genetiche ha descritto la straordinaria diffusione della variante, chiamata 20A.EU1, in un documento di ricerca pubblicato in queste ore.

"Incremento di 1.035 posti letto a disposizione del Covid per un totale di 2.518 posti letto di cui 503 di terapie intensive e sub intensive". Lo ha confermato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Richiesta disponibilità anche a strutture accreditate - ha aggiunto D'Amato -. Diventa ospedale multidisciplinare anche con funzioni Covid il San Filippo Neri (120 posti), aumenta la capacità del Policlinico Umberto I e Spallanzani rispettivamente 274 e 278 posti letto. Il Covid Columbus 259 posti".

Colpa dei vacanzieri e dei mancati controlli in aeroporto - Il lavoro dei ricercatori suggerisce che le persone di ritorno dalle vacanze in Spagna hanno svolto un ruolo chiave nella trasmissione del virus in tutta Europa, sollevando dubbi sul fatto che la seconda ondata che sta investendo il continente possa essere stata ridotta migliorando lo screening negli aeroporti e in altri hub di trasporto.

Ogni variante ha una propria firma genetica e permette di stabilire qual è il luogo di origine del virus. "Dalla diffusione di 20A.EU1, sembra chiaro che le misure di prevenzione dei virus sul luogo non sono state sufficienti per fermare la trasmissione", ha detto Emma Hodcroft, genetista evolutiva dell'Università di Basilea e co-autrice dello studio in fase di pubblicazione per il controllo da parte della comunità scientifica.

I ricercatori svizzeri e spagnoli stanno accelerando i controlli per capire se questa variante sia più letale ed infettiva degli altri ceppi. La dottoressa Hodcroft, dice il Financial Times, ha sottolineato che la variante 20A.EU1 è diversa da tutte le altre versione di Sars-Cov-2 incontrate in precedenza. "Non ne avevo visti con questo tipo di dinamica, dobbiamo ancora capire se ha una particolare mutazione, nella proteina spike, quella usata dal virus per entrare nelle cellule umane e che potrebbe alterarne il comportamento".

Necessari studi per trovare le varianti - Tutti i virus sviluppano mutazioni, quella più aggressiva finora del Sars-Cov-2 è stata chiamata D614G, ed è quella più contagiosa. Joseph Fauver, un epidemiologo genetico dell'Università di Yale sentito da FT, non coinvolto in questa ricerca, ha affermato: "Abbiamo bisogno di più studi come questo per trovare mutazioni e capire come aumenta la velocità di trasmissione".