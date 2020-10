Coronavirus Gb, la polizia: "Pronti a interrompere cene e pranzi di Natale se si infrangono le regole"

Istockphoto

Se gli inglesi infrangeranno le regole anti-Covid i poliziotti potranno entrare in casa e interrompere pranzi e cene di Natale. E’ quanto ha detto David Jamieson, commissario delle West Midlands, in Inghilterra. Attualmente, per via delle restrizioni, in gran parte del Regno Unito vige la regola del sei: vale a dire che sono vietati raduni di oltre sei persone sia all'aperto che al chiuso. "Non è compito della polizia impedire alle persone di godersi il Natale. Tuttavia, dobbiamo far rispettare le regole", ha detto Jamieson.