Entro il 2030 i primi vaccini contro tumori e malattie cardiovascolari e autoimmuni

I vaccini a mRna rappresentano una nuova frontiera nella lotta contro il cancro. Questi innovativi farmaci funzionano in modo diverso rispetto alle classiche terapie antitumorali. Il processo inizia con una biopsia delle cellule tumorali, volta a identificare le mutazioni che non sono presenti nelle cellule sane. Un algoritmo poi individua le mutazioni che stanno guidando la crescita del tumore. A questo punto viene creata una molecola di Rna messaggero (mRna) con le istruzioni per produrre gli antigeni necessari a stimolare una risposta immunitaria. Una volta iniettata, la mRna si trasforma in parti di proteine simili a quelle presenti nelle cellule tumorali. Le cellule immunitarie riconoscono queste proteine e distruggono le cellule tumorali che contengono le stesse proteine. La somministrazione di questi vaccini a mRna rappresenta uno sviluppo significativo nella lotta al cancro, offrendo nuove speranze ai pazienti. Per quanto promettenti, è ancora necessaria una ricerca ulteriore per comprendere appieno la loro efficacia.

Fondamentale l'esperienza dei vaccini col Covid

Punta poi ad un vaccino universale la ricerca americana sperimentata su topi e scimmie, che ha dimostrato di riuscire ad abbattere le difese che i tumori mettono in atto per proteggersi dagli attacchi del sistema immunitario, bloccando le cellule malate. Di rilievo anche una nuova terapia a base di Car-T di ricercatori olandesi che ha riscontrato segni precoci di efficacia in alcuni tipi di tumori solidi, sia in monoterapia che potenziata con un vaccino a mRna. A riconoscere la necessità di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato durante la pandemia sono le stesse aziende farmaceutiche e gli esperti di settore. Un portavoce di Pfizer ha sottolineato che "l'azienda ha guadagnato 10 anni di conoscenza scientifica in un solo anno", mentre Richard Hackett, Ceo della Coalizione per la preparazione alle epidemie e l'innovazione (Cepi) che sostiene la ricerca indipendente sui vaccini contro le malattie infettive emergenti, ha rilevato che "le cose che si sarebbero svolte in 15 anni sono state compresse in un anno e mezzo". Andrew Pollard, a capo del Comitato britannico sulle Vaccinazioni e l'Immunizzazione (Jcvi), si chiede "cosa succederà, ora che c'è molto più interesse nei vaccini", e nota che "non stiamo investendo neanche il costo di un sottomarino nucleare".