Un'app sfrutta l'intelligenza artificiale per interpretare immagini mediche, l'ad della startup che l'ha sviluppata: "Diagnosi più veloci e precise"

La startup V7 Labs, con sede a Londra, ha sviluppato un'app che sfrutta l’intelligenza artificiale per interpretare qualunque tipo di immagine medica.

Ne abbiamo parlato con il co-fondatore e amministratore delegato dell’azienda Alberto Rizzoli, già salito agli onori delle cronache per aver ideato Aipoly, un'app che identifica migliaia di oggetti in tempo reale per aiutare i non vedenti e gli ipovedenti. "Permettiamo ai nostri clienti di trasformare la conoscenza umana in modelli di intelligenza artificiale, migliorandone l'accuratezza. Grazie alla nostra app, le diagnosi sono più veloci e in certi casi anche più precise. Più o meno, riusciamo a 'etichettare' i dati radiologici 10 volte più velocemente del normale", spiega il ceo di V7, che proprio in queste ore ha annunciato un round di finanziamento di Serie A da 33 milioni di dollari.