Hugh Jackman, biopsia alla pelle per paura di nuovi tumori: "Proteggetevi"

Nel 2013, infatti, gli asportarono ben quattro tumori e da allora invita costantemente i fan a sottoporsi ai controlli, per evitare il peggio. In un recente video pubblicato su Instagram l'attore australiano ha dichiarato di essere in attesa dei risultati di due biopsie e ha colto l'occasione per ricordare a tutti di utilizzare le protezioni solari.

"Ho fatto due biopsie per alcune anomalie" Hugh Jackman si sottopone a controlli regolari e durante l'ultima visita il medico ha notato qualcosa di strano. L'attore ha pubblicato un video sui social, in cui appare con un cerotto sul naso: "Volevo dirvelo di persona, prima che qualcuno mi noti in giro per strada. Ho appena fatto due biopsie perché il mio medico ha notato delle piccole cose che potrebbero essere cellule basali. Avrò i risultati nel giro di due o tre giorni, appena saprò qualcosa ve lo dirò".

"Utilizzate la crema solare" Le cellule basali sono infatti uno dei campanelli d'allarme per diagnosticare Il carcinoma basocellulare (BCC), la forma di carcinoma cutaneo più diffusa. Come ricorda Jackman nel video "tra tutti i tipi di cancro alla pelle è il meno pericoloso. Tuttavia colgo questa occasione per ricordarvi che l'estate sta arrivando e per favore utilizzate le protezioni solari, ne vale la pena. Non importa quanto vi volete abbronzare, fidatevi".

