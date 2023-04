A Milano intervento record: rimosso un tumore all'ovaio di 42 chili

Leggi Anche Roma, asportato tumore di due 2 chili da una bimba di 10 mesi che ne pesa 8

"Quando ho iniziato a prendere peso - ha raccontato ai chirurghi - non ci ho fatto molto caso, perché non ho mai avuto dolori, finché non ho iniziato a respirare e a camminare con molta fatica". Per rimuovere il tumore all'ovaio, tumore che aveva una massa di 42 chili, ci sono volute quattro ore in sala operatoria. E dopo l'operazione - eseguita da Fabio Amicarelli, Paola Colombo e Massimiliano Brambilla, chirurghi della Struttura complessa di Ginecologia diretta da Paolo Vercellini, con il supporto di Giuseppe Sofi, responsabile dell'Anestesia e Terapia Intensiva Donna-Bambino - e qualche giorno di ricovero Rachele è tornata a casa, fuori Lombardia, dove proseguirà i controlli per la sua patologia.

"Quando mi sono svegliata dopo l'operazione non ci potevo credere, ero contentissima e molto grata. Mi è stata data una possibilità per continuare a vivere accanto a mia figlia e per vederla crescere", ha commentato la donna.

"E' stato necessario asportare l'ovaio destro, che a causa del tumore era cresciuto in modo incontrollato - raccontano gli specialisti - ma anche ricostruire la parete addominale, che si era dovuta adattare a una massa così voluminosa".

"Il tumore, insieme ai suoi annessi, pesava circa 42 chili, un'evenienza davvero rara. La paziente - concludono - ha affrontato molto bene l'intervento ed è stata dimessa in buone condizioni di salute, compatibilmente con la sua patologia. Il suo peso alla dimissione era tornato di 78 chili".