"Caro diario", scrivere contro lo stress da pandemia da coronavirus

Gli psicologi lo consigliano per tenere a bada l'ansia. Gli storici lo raccomandano come miniera di dati per future ricerche sulla pandemia. "Caro diario": negli Usa, sotto scacco per il coronavirus, l'abitudine di annotare emozioni e fatti salienti del giorno è tornata prepotentemente in auge. I primi suggerimenti a prendere carta e penna (meglio del computer) per fermare ricordi e pensieri del cuore sono arrivati già a metà marzo prima ancora del lockdown che ha isolato milioni di americani nelle loro case.