Bra Day, ricostruire il seno dopo il tumore. Schillaci: "Al lavoro per una rete sempre più capillare"

In Italia il tumore al seno colpisce una donna su otto nel corso della vita. La terapia nella stragrande maggioranza dei casi comporta un intervento demolitivo. Per recuperare l'integrità fisica, o semplicemente per recuperare delle forme naturali che facciano sentire a proprio agio la donna è necessario un intervento ricostruttivo. Con oltre 53mila nuove diagnosi ogni anno, "il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne. Oggi, grazie alla ricerca, alle terapie personalizzate e al lavoro delle Breast Unit, sono stati raggiunti risultati straordinari: nelle diagnosi precoci, i tassi di sopravvivenza superano il 90 per cento" - ha sottolineato il Ministro della Salute - "ma la cura non è solo clinica. È anche attenzione alla dimensione psicologica, alla dignità e all'identità femminile".