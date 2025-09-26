Torna la "Breast Cancer Campaign" promossa da The Estée Lauder Compaines

L’avvio ufficiale della campagna sarà il 1° ottobre, data a partire dalla quale saranno disponibili gratuitamente al pubblico, presso le profumerie partner, i nastrini rosa simbolo della campagna e i leaflet informativi sul ruolo di ricerca e prevenzione. Durante tutto il mese The Estée Lauder Companies sarà impegnata in una rilevante attività di divulgazione e sensibilizzazione sul tema, attraverso i propri canali social e con il supporto dei media partner. A chiusura della campagna, il tradizionale evento istituzionale, la cena di gala, che si terrà il 3 Novembre presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano e che avrà lo scopo di raccogliere ulteriori fondi da destinare alla ricerca. The Estée Lauder Companies Italia da undici anni contribuisce concretamente alla ricerca di Fondazione AIRC in questo ambito e sostiene borse di studio triennali per giovani ricercatrici e ricercatori impegnati contro il tumore al seno.