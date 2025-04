Gb, approvato un farmaco innovativo contro il tumore al seno

Un nuovo farmaco che aiuta a rallentare la diffusione di un tipo di tumore al seno è stato approvato per l'uso all'interno del Servizio sanitario britannico (Nhs) e rappresenta un "punto di svolta" secondo i ricercatori britannico. Si tratta della molecola capivasertib, che ha la capacità di non far sviluppare ulteriormente la malattia, permettendo quindi alle pazienti di vivere più a lungo. Migliaia di donne con la forma HR-positiva HER2-negativa, che rappresenta gran parte delle diagnosi di carcinoma mammario, potrebbero trarre beneficio dall'assunzione della terapia in pillole.