Ayahuasca, la "droga degli sciamani": cos’è e quali sono gli effetti

Utilizzata da millenni in riti sciamanici per guarigione e introspezione, contiene DMT (dimetiltriptamina) e inibitori MAO come armina, armalina, tetraidroarmina. La sinergia tra queste sostanze può provocare allucinazioni, euforia, ma anche paura, ansia e paranoia, e quelle che vengono descritte come esperienze extracorporee. Un vero e proprio stato di alterazione della coscienza.