"La liana degli spiriti"

Ayahuasca, la "droga degli sciamani": cos’è e quali sono gli effetti

Si tratta di un infuso tradizionalmente utilizzato in riti sciamanici in Amazzonia. Negli ultimi anni ha acquisito popolarità anche in Europa e negli Stati Uniti

05 Mag 2026 - 12:34
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Conosciuta tradizionalmente "liana degli spiriti" l'ayahuasca è un decotto psicoattivo tradizionale amazzonico, ottenuto dalla bollitura di Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis.

Ayahuasca, cos’è e quali sono gli effetti

 Utilizzata da millenni in riti sciamanici per guarigione e introspezione, contiene DMT (dimetiltriptamina) e inibitori MAO come armina, armalina, tetraidroarmina. La sinergia tra queste sostanze può provocare allucinazioni, euforia, ma anche paura, ansia e paranoia, e quelle che vengono descritte come esperienze extracorporee. Un vero e proprio stato di alterazione della coscienza.

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Tradizionalmente l’Ayahuasca viene consumata in contesti rituali sotto la guida di uno sciamano o conduttore esperto che prepara l’infuso e guida i partecipanti attraverso un l'esperienza di alterazione che può durare diverse ore e che viene associata a processi di introspezione, guarigione spirituale e connessione con la natura.

Oltre l'Amazzonia

 Negli ultimi anni ha acquisito però popolarità anche in Europa e negli Stati Uniti e oggi il suo utilizzo è diffuso in diverse zone del mondo. Sono in corso anche studi anche su possibili applicazioni terapeutiche.

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In Italia è vietata

 In Italia l’Ayahuasca è ufficialmente una droga. Nel 2022 è stata inserita nella Tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope. E, in quanto considerata stupefacente, non può essere usata nemmeno durante riti religiosi.

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