L'attività fisica abituale allunga la vita: il rischio di morte si riduce del 40%

Essere fisicamente attivi in modo costante durante l'età adulta potrebbe ridurre del 30-40% il rischio di morte per qualsiasi causa in età avanzata, specialmente per le malattie cardiovascolari e il cancro; mentre aumentare i livelli di attività pur restando al di sotto di quelli raccomandati si associa a un rischio inferiore del 20-25%, secondo un'analisi pubblicata sul British Journal of Sports Medicine e condotta all'Università del Queensland in Australia.