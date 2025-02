Dalla demenza all'ictus: l'attività fisica difende il cervello da cinque malattie

Le persone che non hanno sviluppato nessuna delle malattie avevano un dispendio energetico giornaliero medio da attività fisica moderata o vigorosa di 1,22 chilojoule per chilogrammo, rispetto a 0,85 per le persone che hanno sviluppato demenza, 0,95 per quelle che hanno sviluppato disturbi del sonno, 1,02 per l'ictus, 1,08 per la depressione e 1,10 per l'ansia. Più tempo le persone trascorrevano sedute, più alto era il rischio di sviluppare una delle malattie, con un aumento che andava dal 5% al 54% rispetto a coloro che trascorrevano meno tempo seduti.