Allarme scabbia, il microbiologo a Tgcom24: "Le regole per combattere l'infezione"

Sono tre i motivi principali. In primis i luoghi affollati , legati al turismo di massa. Poi la farmaco-resistenza : per esempio, di solito per guarire dalla scabbia, come detto, viene cosparsa una crema a base di permetrina su tutto il corpo per 8 ore. Il problema è che l'abuso di questa può creare resistenza nel paziente. La terza ragione fondamentale è che i farmaci sono al di fuori del servizio sanitario nazionale e costano anche 100 euro , quindi in alcuni casi il paziente opta per il non trattamento.