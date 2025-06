È boom di scabbia in Italia, in crescita fino al 750% in tre anni

La scabbia non è mai stata debellata del tutto nel mondo, ma negli ultimi anni gli esperti hanno registrato un vertiginoso aumento di casi in Europa in generale e in Italia in particolare. Tra il 2020 e il 2023, la Società italiana di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) ha registrato diversi focolai in residenze socio-assistenziali (Rsa), scuole e ospedali. Un allarme che, per le dimensioni, ha portato i curatori dello studio apparso su Infectious Diseases of Poverty a parlare di una "emergente minaccia di salute pubblica". Secondo l'indagine, tra i motivi di questo notevole aumento dei casi c'è anche una resistenza ai farmaci finora maggiormente in uso per contrastare la patologia.