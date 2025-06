Scoperti 230 virus giganti cruciali per la vita negli oceani

"Comprendendo meglio la diversità e il ruolo dei virus giganti nell'oceano e come interagiscono con le alghe e altri microbi oceanici, possiamo prevedere e potenzialmente gestire le fioriture algali dannose, che rappresentano un pericolo per la salute umana in Florida e in tutto il mondo", aggiunge Mohammad Moniruzzaman, co-autore dello studio. "I virus giganti sono spesso la principale causa di morte del fitoplancton, che costituisce la base della rete alimentare che sostiene gli ecosistemi oceanici. Le nuove funzioni riscontrate nei virus giganti potrebbero avere un potenziale biotecnologico, dato che alcune di queste funzioni potrebbero rappresentare nuovi enzimi".