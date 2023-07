Renato Rascel canta le sue filastrocche a "Popcorn" 1980

Era il 1980 quanto Renato Rascel cantava le sue filastrocche ospite a "Popcorn". Pseudonimo di Renato Ranucci, Renato Rascel non è stato solo un cantautore, ma anche un attore, un comico, un ballerino e un presentatore. La sua carriera è stata costellata di successi. Ha raggiunto anche quello internazionale con la canzone Arrivederci Roma e ha vinto il festival di Sanremo con Romantica, ma il successo più grande è stato sicuramente al cinema e a teatro.

La carriera - Figlio d'arte, Ranucci ha esordito a teatro proprio al fianco del padre Cesare, cantante di operetta. Negli anni '30 è stato scritturato dalla compagnia teatrale dei fratelli Schwartz. I successi, uno dopo l'altro, lo hanno portato sul grande schermo. Il suo talento e la sua poliedricità lo hanno spinto oltre i confini italiani. Grazie alla sua Arrivederci Roma, un produttore cinematografico hollywoodiano gli ha proposto un film insieme al tenore Mario Lanza. Si tratta di The Seven Hills of Rome che in Italia è stato distribuito appunto con il titolo di Arrivederci Roma. Nel 1969 ha abbandonato il cinema per dedicarsi alla musica e al teatro. Risale al 1986 la sua ultima apparizione sul palcoscenico al fianco di Walter Chiari.

Rivediamo la sua esibizione nel 1980 a "Popcorn" mentre cantava le sue celebri filastrocche.