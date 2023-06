Il medley di Cristiano Malgioglio a "Popcorn" 1981

Ve lo ricordate il medley di Cristiano Malgioglio a "Popcorn"? Era il 1981 e il cantautore ripercorreva alcuni suoi successi all'interno del celebre programma musicale di Canale 5. Da "Cocktail d'amore" a "L'angelo azzurro" l'artista siciliano diede prova del suo talento interpretativo oltre che autoriale. Suoi infatti decine di testi che hanno fatto la storia della canzone italiana come "Ancora ancora ancora", "L'importante è finire" interpretate dalla voce di Mina, "Testarda io" e "Ciao cara come stai?" con cui Iva Zanicchi trionfò al Festival di Sanremo 1974.

Alla lunga carriera musicale, a partire dagli anni Novanta e Duemila Cristiano Malgioglio ha affiancato una fortunata carriera televisiva come opinionista e conduttore: tra le più recenti la partecipazione come concorrente alla quinta edizione di "Grande Fratello Vip" a quella come giudice alla ventiduesima edizione del serale di "Amici" di Maria De Filippi. Rivediamo il video del medley di Cristiano Malgioglio ospite sul palco di "Popcorn" nel 1981.