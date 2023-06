Alexia canta "The Music I Like" a "Italia Unz" 1998

Alexia ospite all'Acquafan di Riccione trasformato per l'occasione in una discoteca. Era l'estate del 1998 e la cantante ligure si esibiva con "The Music I Like" a "Italia Unz" striscia musicale di mezzora condotta da Albertino insieme a Fargetta dove si proponevano i brani più ascoltati in quel periodo su radio Deejay. In mezzo ai ragazzi in pista i giovani cantanti emergenti avevano l'occasione di esibirsi e di far conoscere al pubblico televisivo il lato positivo della discoteca, criticata per l'eccesso di "sballo", droga e causa di incidenti del sabato sera.

Leggi Anche Auguri a Checco Zalone, rivediamolo intervistato da Teresa Mannino nel 2009

Ai piedi degli scivoli del popolare parco acquatico sulla riviera romagnola Alexia faceva ballare il pubblico con la sua dance hit dell'estate tratta dall'album "The Party", un successo in termine di copie vendute: 100mila solo per il singolo. La cantante lo porterà in gara al "Festivalbar" di quell'anno, sempre in onda su Italia 1, insieme al brano "Gimme Love". Rivediamo l'esibizione di Alexia con la sua "The Music I Like" a "Italia Unz" 1998.