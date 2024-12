Migranti, Palazzo Chigi: su centri Albania avanti con "soluzioni innovative"

Sul tema dei centri italiani in Albania per il rimpatrio dei migranti, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi presieduto dal premier Giorgia Meloni. "Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha indicato le competenze relative all'individuazione dei Paesi di origine sicura a livello nazionale, il vertice ha ribadito la ferma intenzione di continuare a lavorare, insieme ai partner Ue e in linea con le Conclusioni del Consiglio Europeo dello scorso 19 dicembre, sulle cosiddette 'soluzioni innovative' al fenomeno migratorio", si legge nella nota diffusa a conclusione dei lavori. Alla riunione hanno partecipato il vicepremier Antonio Tajani, in collegamento da remoto, i ministri Piantedosi, Crosetto e Foti e il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per i servizi di sicurezza.