Eurostat: "Cresce il numero dei rimpatri, +13% nell'ultimo trimestre"

Secondo i dati Eurostat negli ultimi tre mesi il numero dei rimpatri è cresciuto del 13%. Nell'ultimo rapporto si legge infatti che nel terzo trimestre dell'anno "a 112.335 cittadini non Ue è stato ordinato di lasciare un Paese Ue e 27.740 persone sono state rimpatriate in Paesi terzi: rispetto al secondo trimestre, il numero di ordini di allontanamento è rimasto stabile, mentre quello di rimpatri è aumentato del 13%". Rispetto allo stesso periodo del 2023 inoltre, "il numero di cittadini extracomunitari a cui è stato intimato di partire è aumentato del 4%, mentre il numero di persone rimpatriate in Paesi terzi è cresciuto del 35%".