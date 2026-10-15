Mattarella: "Impossibile che le scuole celebrino 51 giornate nazionali"

"Desidero far presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei: nelle ultime tre Legislature ne sono state approvate - istituendo le relative giornate - 36, di cui 20 nel corso di questa Legislatura", sottolinea il capo dello Stato.