Sergio Mattarella: "San Francesco indichi oggi la via della pace | In alcune parti del mondo si torna a benedire le armi"

Al contempo, Mattarella ha sottolineato il rifiuto di San Francesco della ricchezza come un valore da ricercare e abbracciare: "Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava stretta, appariva insoddisfacente. Nel breve volgere di pochi anni, e dopo esperienze inappaganti, operò dentro di sé e su sé stesso una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che si fosse spogliato di ogni bene", ha ricordato il capo di Stato. "Coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace. Nobile chi avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena".