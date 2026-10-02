San Francesco, a 800 anni dalla morte il Cantico delle Creature riletto nel parco di BAM

“San Francesco ci ricorda l’importanza di prendersi cura di un luogo e delle persone che lo abitano. È un principio che ritroviamo ogni giorno a BAM: uno spazio pubblico vive davvero quando viene condiviso, rispettato e custodito insieme alla comunità. Il Cantico delle Creature ci parla, ancora oggi, di armonia, relazione e responsabilità verso la natura e verso gli altri. Sono valori che la nostra Fondazione promuove da oltre vent’anni, attraverso progetti capaci di rendere lo spazio pubblico un luogo di partecipazione, condivisione e incontro, dove il rapporto tra persone, comunità e ambiente può trovare nuove forme di espressione”, ha spiegato Kelly Russell Catella, direttrice generale di Fondazione Riccardo Catella.