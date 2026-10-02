San Francesco, a 800 anni dalla morte il Cantico delle Creature riletto nel parco di BAM

A 800 anni dalla morte di San Francesco, domenica 4 ottobre nel parco di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano si svolgerà una giornata dedicata alla rilettura contemporanea del messaggio francescano. Si tratta di un progetto culturale promosso da Fondazione Riccardo Catella, con 7 riscritture del Cantico delle Creature commissionate ad alcuni dei maggiori protagonisti della letteratura e del teatro italiano, 4 prime nazionali fra spettacoli e performance e più di 60 artisti coinvolti.
I momenti salienti della giornata
In particolare durante la giornata Mariangela Gualtieri (Cantico della bestia zoppa) e Franco Arminio (Cantico delle scuse) leggeranno dal vivo le loro nuove riscritture poetiche del Cantico, e sarà presente anche l’installazione performativa itinerante Home/Land della compagnia francese Begat Theatre. Alla giornata parteciperà anche l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che leggerà nel cuore del parco il Cantico delle Creature.
“Prendersi cura di un luogo e di chi lo abita”
“San Francesco ci ricorda l’importanza di prendersi cura di un luogo e delle persone che lo abitano. È un principio che ritroviamo ogni giorno a BAM: uno spazio pubblico vive davvero quando viene condiviso, rispettato e custodito insieme alla comunità. Il Cantico delle Creature ci parla, ancora oggi, di armonia, relazione e responsabilità verso la natura e verso gli altri. Sono valori che la nostra Fondazione promuove da oltre vent’anni, attraverso progetti capaci di rendere lo spazio pubblico un luogo di partecipazione, condivisione e incontro, dove il rapporto tra persone, comunità e ambiente può trovare nuove forme di espressione”, ha spiegato Kelly Russell Catella, direttrice generale di Fondazione Riccardo Catella.
La celebrazione di San Francesco
“A 800 anni dalla morte di San Francesco abbiamo scelto di non limitarci a celebrarne la memoria, ma di affidarne il pensiero agli artisti del nostro tempo”, ha aggiunto Francesca Colombo, direttrice generale culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella. Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, ha spiegato: “Celebrare San Francesco con le parole del suo Cantico tra i grattacieli di Milano nel giardino più sorprendente – Arca di Noè metropolitana per gli alberi – non è un omaggio decorativo: è restituire il suo poema spirituale all’esigenza che lo ha generato”.