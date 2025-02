Senato, le opposizioni a La Russa: urgente un "premier time" di Meloni

La lettera indirizzata a La Russa è stata firmata dai capigruppo del Pd Francesco Boccia, del M5S Stefano Patuanelli, di Alleanza Verdi-Sinistra Peppe De Cristofaro, di Italia Viva Enrico Borghi e delle Minoranze Linguistiche Julia Unterberger. Nel testo si sottolinea come "ogni giorno avvenimenti, fatti, circostanze, eventi politici di crescente gravità, spesso accompagnati da commenti e dichiarazioni che non rispettano la correttezza istituzionale, gettano il Paese nell'incertezza e nello sgomento". Nella missiva è citato in primis il caso Almasri, "ancora lontano dall'essere chiarito e per il quale abbiamo chiesto l'urgente calendarizzazione della mozione di sfiducia al Ministro Nordio. Seguono "la sconcertante vicenda del software spia e le omissioni sull'intelligence, sulle quali non è tollerabile neanche un giorno in più senza che sia fatta luce", e "lo scorretto comportamento della maggioranza parlamentare nella conduzione della Commissione di inchiesta sull'epidemia Covid". Le opposizioni hanno evidenziato anche la condanna del viceministro Delmastro Delle Vedove, "con la conseguente consueta e sgrammaticata reazione del governo, ancora una volta pronto a scagliarsi contro la magistratura, e i limiti costituzionali irrisolti sul ddl Sicurezza".