FdI: "Commissione Covid svela scandalo mascherine", "sorpresa" di Forza Italia

I capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami e i deputati Alice Buonguerrieri e Francesco Filini sottolineano: "Crediamo che di questo qualcuno debba rispondere, anche se sta facendo di tutto per scappare". "Ciò che sta emergendo è inquietante", evidenza Buonguerrieri, capogruppo di FdI in commissione, all'indomani dell'audizione di Miguel Martina, già funzionario dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli: "Ha raccontato come in nome di una necessità politica la Pubblica amministrazione avrebbe derogato a tutte le norme in vigore a quei tempi, azzerando i controlli nelle dogane e consentendo l'importazione di mascherine inidonee, con certificazione o non regolare o falsa, e di altre che la Guardia di finanza ha indicato come pericolose per la salute. Mascherine pagate 3-4 volte in più rispetto ai prezzi di mercato del tempo". Alla luce di questo, aggiunge, "è assodata l'impreparazione del governo ai tempi della pandemia". Martina, osserva Filini, "ha confermato che le mascherine sono risultate non idonee e potenzialmente nocive per la salute. Si tratta di centinaia di migliaia di mascherine indossate da medici, poliziotti, carabinieri, quelli che erano in prima linea, con conseguenti problemi di trasmissione del virus. Questa maxicommessa a società cinesi - dichiara - è costata circa quattro volte il prezzo reale. Noi abbiamo acceso il faro audendo una serie di persone per verificare se c'è qualcuno che ha mangiato dietro un'emergenza".