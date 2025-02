Santanchè alla Camera per il voto di sfiducia: aula semivuota, assenti Lega e Forza Italia | FdI minimizza: "E' solo lunedì"

In Transatlantico intanto i colleghi di governo minimizzano sui banchi vuoti in Aula da parte della maggioranza. Per Musumeci non c'è "nulla di scandaloso nell'assenza dei colleghi di Lega e FI, e anche di parte del mio partito, perché si sapeva che non si interveniva e non si votava oggi". Quando si voterà, aggiunge, "sarà una seduta affollata e credo che in quell'occasione interverrà Santanchè". "Non l'ho sentita assolutamente amareggiata - aggiunge quindi il ministro -, è convinta di essere dalla parte della ragione. Vedremo alla fine. Daniela è una cocciuta, una tosta. Io mi auguro che possa davvero dimostrare l'estraneità ai fatti che le contestano, io sono garantista, lo sono sempre stato. Un consiglio da amico? Non credo che abbia bisogno di consigli, e soprattutto che sia propensa a riceverli", conclude sorridendo. Anche Ciriani poi non dà peso alla "freddezza" registrata nel centrodestra in occasione della discussione generale: "Oggi è lunedì e non c'erano molti in Aula, neanche dall'altra parte. La replica della ministra ci sarà al momento del voto e quel giorno saremo tutti pronti".