Il Senato approva la legge "salva lavoro" per i malati oncologici

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge "sulla conservazione del posto di lavoro per malati oncologici". La norma, votata all'unanimità in maniera trasversale da tutti i gruppi, riguarda "i soggetti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti e croniche, anche rare" e dà diritto a congedi o a sospensioni dell'attività autonoma. Il provvedimento è dunque definitivamente approvato.