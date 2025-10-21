Attentato a Ranucci, manifestazione del M5s a Roma sulla libertà di stampa | Presenti anche i capigruppo di FdI

"Non so perché l'hanno fatto, la cosa che mi spaventa di più e che non capisco le finalità di tutto questo", ha invece sottolineato lo stesso Sigfrido Ranucci. "Poteva provocare una tragedia, se fosse uscita mia figlia a prendere qualcosa in macchina o fosse passata una persona col cane. Non mi aspettavo arrivassero a tanto, è la cosa che mi ha sorpreso di più. C'era stata tutta una serie di minacce, di proiettili e lettere negli ultimi anni che però erano attribuibili ad ambienti e inchieste ben precise. Questa non so dove voglia arrivare". Per il giornalista si tratta di "un segnale chiaro: chi ha messo la bomba, anche se rudimentale, sapeva come costruirla. Poi l'ha messa in quel momento e a quell'ora e questo è un segnale chiaro che conoscono i tuoi movimenti e ti possono colpire in qualunque momento". L'ordigno, ha detto ancora, "credo sia stato piazzato per la nostra attività di lavoro, perché dietro ho una squadra che non si è mai risparmiata. È un segnale anche a loro, a cui mi stringo".