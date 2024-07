Saltano le vacanze dei politici? Maratone notturne per convertire i decreti in scadenza, dal salva-casa ai Campi Flegrei

A rischio le vacanze di deputati e senatori? Pare di sì, stando all'allarme lanciato dal ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani dalle colonne de Il Messaggero: "Mancano 7 decreti legge da convertire in legge per scongiurare la scadenza". Aggiungendo: "C'è molto lavoro da sbrigare; si tratta di misure cruciali e non possiamo sbagliare: se serve, Aula aperta anche a Ferragosto". Così, a Montecitorio è scattata la corsa al salva-ferie, con sedute anche di notte, pronte a trasformarsi in maratone, per finire entro il 10 agosto e mettere fine all'iter del decreto sulle liste d'attesa, quello sulla casa del ministro Salvini e quello sulle carceri voluto dal guardasigilli Nordio, del Dl Infrastrutture, del testo su Protezione civile e Campi Flegrei. E gli altri. Sette in tutto, come detto. "Sono la nostra priorità, - ha sottolineato Ciriani, - perché, se scadono, non possono essere reiterati, il calendario va rispettato".