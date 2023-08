Parlamento in vacanza, le spiagge preferite dai politici: molti scelgono la Puglia

Le spiagge della Puglia sono le preferite dai politici per trascorrere le vacanze estive. Da quelle del Salento fino alla Valle d'Itria, i leader dei principali partiti italiani hanno preferiscono il mare rispetto alla montagna, non senza qualche eccezione.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di trascorrere qualche giorno lontano da Palazzo Chigi a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Con lei c'è la famiglia e qualche collega di partito, come il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida al ministro per gli Affari Europei, il Sud e il PNRR, Raffaelle Fitto. In Puglia arriverà anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo aver passato qualche giorno anche a Ponza. Matteo Salvini sceglie invece la Versilia, insieme alla compagna Francesca Verdini, prima di trascorrere qualche giorno sulle Dolomiti.

Vacanze in casa per il minsitro degli Esteri Antonio Tajani, che opterà per la sua Fiuggi, a poca distanza da Arpino dove il sindaco Vittorio Sgarbi si rilassa in piscina come mostrato da lui stesso sui social.

Anche l'opposizione sceglie la Puglia: ci saranno anche Giuseppe Conte e Francesco Boccia, mentre Carlo Calenda rinuncerà a Capalbio per visitare la Normandia, mentre non sappiamo ancora cosa farà la segretaria del PD Elly Schlein. Si aggregherà con il mezzo milione di italiani che ha scelto l'Albania? Al momento non è dato saperlo.