La Camera ha approvato la fiducia al Dl casa con 180 sì, 99 no e 3 astenuti. Venerdì il voto finale sul provvedimento poi il passaggio al Senato per la seconda lettura. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 28 luglio. Tra le principali misure una sanatoria per lievi irregolarità edilizie, il via libera ai microappartamenti e procedure semplificate per il cambio di destinazione d'uso.